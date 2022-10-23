نحو انجاز مدينة سينمائية بمقاييس عالمية في الجزائر

أعلن المدير العام للمركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، فيصل سعود مبروك عن الشروع في دراسات أولية لإنجاز مدينة سينمائية بالمقاييس الدولية ببلدية أولاد فايت.

و ستضم المدينة السينمائية ورشات لصناعة الديكور و مخابر معالجة الصور و الفيديوهات و كل أعمال ما بعد الإنتاج إضافة إلى فضاءات مخصصة للإنتاج التلفزيوني ستوضع في متناول القنوات التلفزيونية الوطنية و الأجنبية في إطار العقود التجارية كما سيتم انجاز إقامة مخصصة لمهنيي القطاع، حسب شروحات قدمها ذات المسؤول.

و سيشكل هذا المشروع فضاء للإبداع يمكن المتخصصين في المجال من ممارسة مهامهم كما سيكون "عامل استقطاب لمخرجين أجانب و خلق فرص عمل" تطبيقا لتعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإعادة إطلاق قطاع السينما في الجزائري، يضيف السيد سعود مبروك.

من جهته أشار مدير الإنتاج السينماتوغرافي، علاء الدين قوامي إلى أن إنشاء المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية سنة 2021 و وضعه تحت وصاية الوزير الأول ، حيث بدأ نشاطه بصفته منتجا منفذا لأفلام ثورية تروي بطولات شهداء على غرار زيغود يوسف و أحمد بوقرة التي أعطيت إشارة الانطلاق في تصويرها مؤخرا و التي من المنتظر ان يتم عرضها في قاعات السينما سنة 2