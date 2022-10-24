تونس: اصدر طابع بريدي احتفاء بالقمة التي ستحتضنها الجزائر

يصدر البريد التونسي، غدا الثلاثاء، طابعا بريديا موحدا، بمناسبة انعقاد الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، والتي ستكون قمة للم الشمل العربي، حسبما أفادت به وكالة الأنباء التونسية.

وذكرت الوكالة، نقلا عن بيان للبريد التونسي، اليوم الإثنين، أن قرار إصدار الطابع البريدي الموحد، يهدف إلى تخليد الحدث العربي الهام الذي تحتضنه الجزائر، وتأكيد أهمية البعد العربي في سياسة تونس الخارجية.

وسيتم عرض الطابع البريدي وكل المنتوجات المتصلة به للبيع بدء من يوم الثلاثاء تاريخ إصداره في جميع مكاتب البريد التونسي، مع إمكانية اقتنائه أيضا عن بعد على الموقع الالكتروني للبريد التونسي.