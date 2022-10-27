افتتاح الصالون العربي للكتاب بالعاصمة

افتتح، مساء اليوم الخميس بقصر الثقافة "مفدي زكرياء" بالجزائر العاصمة، الصالون العربي للكتاب الذي تنظمه وزارة الثقافة والفنون بالتنسيق مع النقابة الوطنية لناشري الكتب، وهذا بالموازاة مع إحياء الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية ومع الدورة الـ31، لقمة جامعة الدول العربية التي ستعقد بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وأشرفت على حفل الافتتاح وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، بحضور المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، وكذا ممثلي رؤساء كل من المجلس الشعبي الوطني والمرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، بالإضافة للعديد من الناشرين والكتاب.

وقالت مولوجي أن الصالون العربي للكتاب "ينظم على هامش الموعد التاريخي الكبير الذي تحتضنه الجزائر ممثلا في انعقاد القمة العربية، حيث يتزامن هذا الحدث الهام ولحظة تاريخية مهمة في الفضاء العربي، لحظة تتأسس على استرجاع قيمة مهمة أرادها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن تعلو العناوين كلها وهي لحظة جمع الشمل".

وتحت شعار "الكتاب قاعدة لم شمل الثقافة العربية"، سيعرف الصالون العربي للكتاب، الذي تستمر فعالياته إلى غاية 4 نوفمبر المقبل، مشاركة 81 دار نشر، منها 62 جزائرية و19 ممثل جزائري، لدور نشر عربية من سبعة بلدان هي لبنان والأردن ومصر والإمارات وتونس وسوريا والسعودية، بمجموع أكثر من 15 ألف عنوان في كل التخصصات.

وسيعرف الصالون تنظيم ندوات وورشات ومحاضرات وجلسات أدبية وقراءات شعرية لها علاقة بقضايا الفكر والأدب العربي وكذا تجليات الثورة التحريرية في الإبداع العربي، وهذا بمشاركة العديد من الأدباء والمثقفين الجزائريين والعرب.