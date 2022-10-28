افتتاح أيام سطيف السينمائية الدولية للفيلم القصير

افتتحت مساء أمس الخميس بالقاعة البيضاوية بالمركز التجاري "بارك مول" فعاليات الطبعة الرابعة لأيام سطيف السينمائية الدولية للفيلم القصير والتي ستستمر إلى غاية 30 أكتوبر الجاري، بعرض أربعة أفلام قصيرة جزائرية ودولية وذلك بحضور عديد الوجوه الفنية الجزائرية والناشطين في مجال الإنتاج السينمائي وكذا هواة.

ويتعلق الأمر بكل من فيلم "فكرة ثانية" للمخرج بلال الخطيب من فلسطين والفيلم القصير " الأبوكاليبس" للمخرج أحمد الشماع من مصر و"بائع الزهور" لبوسلامة الشماخ من تونس وكذا فيلم "سيعود" للمخرج يوسف محساس من الجزائر.

وحضرت مراسم افتتاح هذه التظاهرة التي تحمل هذه السنة شعار "فيلم من أجل الغد" وجوه فنية وسينمائية جزائرية معروفة على غرار مصطفى لعريبي وسهيلة معلم وفيصل دواق وأمين زرقان وعبد الحق زرقان والطيب بن نعيجة ومراد صاولي وغيرهم.

وأكد رئيس المجلس الشعبي لبلدية سطيف، حمزة بلعياط خلال إعلانه عن الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة التي تنظم بمبادرة من ديوان الثقافة والسياحة لبلدية سطيف على أهمية هذه التظاهرة الفنية السنوية في نشر وتعزيز ثقافة السينما في المجتمع متطرقا بالمناسبة إلى أهمية هذه الأيام في الترويج السياحي والثقافي للمنطقة التي "تتوفر على مؤهلات ثقافية واقتصادية هامة جعلت منها قطبا سياحيا وثقافيا بامتياز".

واعتبر من جهته رئيس ديوان السياحة والثقافة لبلدية سطيف، خالد مهناوي هذه الأيام السنوية الدولية فرصة للجمهور السطايفي بصورة خاصة وللجمهور الجزائري بصفة عامة للاطلاع على مجموعة من الأفلام التي تعكس التجارب الثقافية مما يساعد على بناء جسور التواصل الثقافي الفني والإنساني وفتح مجال التعاون والتبادل السينمائي بين الجزائر والدول الأخرى.

ومن المنتظر أن يتنافس في إطار هذا الموعد السينمائي الدولي 16 فيلما قصيرا من الجزائر وفلسطين ومصر وتونس على جائزة السنبلة الذهبية لأحسن ثلاثة أفلام قصيرة بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم والتي خصصت من أجلها جوائز مالية قيمة.

وسيتم في إطار التظاهرة تنظيم أربع ورشات في "فن التمثيل" و "الإنتاج السينماتوغرافي" و "الإخراج وكتابة السيناريو" وكذا "الماكياج السينمائي والمؤثرات الخاصة" يؤطرها لفائدة المهتمين بمجال الفن والسينما، مختصون في المجال هم المخرج وكاتب السيناريو السينمائي يانيس كوسيم والمنتج السينمائي سليمان بن واري وكذا المختص في المكياج السينمائي ياسين بوعزيز وكذا المخرج وكاتب السيناريو السينمائي توفيق حسين جعفري.

كما ستعرف التظاهرة عرض ثلاثة أفلام طويلة وهي "الحياة ما بعد" للمخرج السينمائي والصحفي الجزائري أنيس جعاد و "أبو ليلا" للمخرج السينمائي الجزائري أمين سعدي بومدين وكذا "هيليوبوليس" للمخرج والمنتج السينمائي جعفر قاسم وذلك على مستوى كل من المسرح البلدي لمدينة سطيف والقاعة البيضاوية للمركز التجاري بارك مول.