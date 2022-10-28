24 توصية كبرى سترفع للقادة العرب

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، عن المصادقة على 24 توصية خرج بها المجلس الاجتماعي والاقتصادي سترفع إلى مجلس اجتماع وزراء الخارجية العرب تحسبا لعرضها على طاولة القمة العربية المقبلة.

وأوضح رزيق في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الاجتماعي والاقتصادي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية، أن تحقيق الأمن الغذائي كان في صلب نقاش اجتماع وزراء الاقتصاد العرب، مؤكدا أن الأمن الغذائي العربي ليس حلما وسيتحقق ذلك.

وسلّط وزير التجارة الضوء على العراقيل التي تقف راء ضعف منطقة التبادل الحر العربية وتعيق علاقات التجارة البينية وتجعلها بمخرجات ضعيفة، إذ لا تتجاوز نسبة التبادل البيني 10 بالمائة.

وأضاف رزيق: أن المعيقات التي تعترض التبادلات العربية باتت تعطل مساعي تحقيق أي تطور، مؤكدا أن المناقشات أخذت بعين الاعتبار أيضا تداعيات الأزمات الدولية على الاقتصاد العربي وعملت على إيجاد مخارج لها.