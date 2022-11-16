تنظيم منتدى حول فكر مالك بن نبي

سينظم منتدى حول فكر مالك بن نبي (1905-1973) وأعماله حول الثقافة في 24 نوفمبر بالمكتبة الوطنية الجزائرية (الحامة) بمشاركة العديد من الباحثين الجزائريين، حسبما علم من المنظمين.

ويتضمن برنامج المنتدى الذي تنظمه كل من المكتبة الوطنية الجزائرية والوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي تحت عنوان "مالك بن نبي و مسألة الثقافة"، العديد من المحاضرات ينشطها ثلة من الباحثين والأساتذة على غرار البروفيسور مولود عويمر حاصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ المعاصر، والبروفيسور شيكو يمينة أستاذة في قسم الفلسفة بالمدرسة العليا للأساتذة – بوزريعة، والدكتور وحيد بن بوعزيز مختص في الأدب المقارن والدراسات الثقافية والدكتور لعموري عليش المتخصص في علم الفلسفة.

وسيتطرق المشاركون خلال مداخلاتهم إلى عدة مواضيع متعلقة بفكر مالك بن نبي على شاكلة "مالك بن نبي و رؤية استشرافية في التغيير لبناء مجتمع جديد، من النقد إلى التأسيس" و "البعد الحضاري لمفهوم الثقافة حسب مالك بن نبي" إضافة إلى "تجليات العقل النقدي في فكر مالك بن نبي"، حسب المنظمين.

وسيتخلل المنتدى معرضا للصور وعرض فيلم وثائقي حول حياة المفكر مالك بن نبي.