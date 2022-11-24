الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الخميس إن الصين سجلت 31.656 حالة جديدة مصابة بـ "كوفيد -19"، وهو أعلى عدد من الأشخاص المصابين يوميا منذ بداية الوباء في عام 2019.

وأفادت اللجنة إنها اكتشفت 31.656 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، منها 27.646 حالة من دون أعراض. وسُجل أكبر عدد من الحالات في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، وكذلك في بلديتي بكين وتشونغتشينغ.

وتم تسجيل الذروة السابقة للإصابة بفيروس كورونا في الصين في منتصف أفريل عندما تجاوزت الزيادة اليومية في الإصابات الجديدة 29400.

ومنذ بداية الوباء، تم تسجيل حوالي 297.516 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسى للصين، وتوفي 5232 شخصا بسبب الفيروس. شددت اليوم الخميس عدد من المدن الكبرى في الصين القيود المتعلقة بفيروس كورونا وسط ارتفاع جديد في معدل الإصابة.

وتلتزم الصين بسياسة عدم التسامح مطلقا مع "كوفيد-19" منذ بداية الوباء، والتي تنص على إدخال تدابير رقابة صارمة وإنفاذ عمليات الإغلاق في المقاطعات والمدن حتى مع انخفاض معدل الإصابة بالمرض نسبيا.

وتدهور الوضع الوبائي في الصين في الأشهر الأخيرة بسبب زيادة حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" محليا، ما دفع عددا من المدن، بما في ذلك شنغهاي، إلى الإغلاق وإجبار الناس على الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل يوميا.