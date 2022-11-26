رفع التجميد عن مشروع متحف الأمير عبد القادر

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، اليوم السبت بمعسكر، رفع التجميد عن مشروع إنجاز المتحف الوطني للأمير عبد القادر بذات الولاية.

وأوضحت الوزيرة خلال لقاء صحفي على هامش زيارتها لمعلم شجرة الدردارة في إطار مراسم إحياء الذكرى الـ190 للمبايعة الأولى للأمير عبد القادر، أنه بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم الاتفاق مع مصالح المالية على رفع التجميد عن مشروع إنجاز المتحف الوطني لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.

وأضافت الوزيرة في ذات الشأن أنه تم الانتهاء من دراسة هذا المشروع على أن ينطلق في إنجازه خلال السنة المقبلة، مشيرة إلى أن عملية اختيار الأرضية المناسبة لهذا المرفق ستتم بالتنسيق مع والي معسكر.

ومن جهة أخرى، أعلنت مولوجي أنه سيتم الانطلاق مع بداية السنة المقبلة في تجسيد عملية لإعادة الاعتبار وتهيئة وترميم لمسجد المبايعة لمدينة معسكر وهذا في إطار البرنامج القطاعي.