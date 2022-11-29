الطبعة الخامسة للسياحة الصحراوية بغرداية

ستنظم الطبعة الخامسة من المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية من 9 إلى 11 ديسمبر القادم بغرداية (600 كلم جنوب الجزائر العاصمة)، حسبما استفيد اليوم الثلاثاء لدى المنظمين.

وينتظر أن تشهد هذه التظاهرة السياحية الكبيرة مشاركة 23 ولاية إلى جانب دول مالي وموريتانيا وليبيا وتونس، بالإضافة إلى مشاركة متعاملين مهنيين أوروبيين في السياحة الصحراوية وفق ذات المصدر.

وتهدف هذه الطبعة الجديدة من المهرجان الذي سينظم بمبادرة من وزارة السياحة والصناعة التقليدية أن يكون فرصة ملائمة للترويج للقدرات السياحية للجنوب الجزائري سيما بمنطقة غرداية وإحداث حركية وإقلاع لعديد الأنشطة الاقتصادية المحلية المدرة للمداخيل سيما منها الصناعة التقليدية والمنتجات الفلاحية الموسمية (تمور وفول سوداني وغيرها)، مثلما صرح لوكالة الأنباء الجزائرية الأمين العام للولاية لحسن لباد.

كما يرمي هذا الحدث أيضا إلى تثمين التراث المادي واللامادي وكذلك تاريخ المنطقة وضمان استدامة الرصيد الثقافي الهام للجزائري كما شرح من جهته مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية غرداية سعد مرياح.

ويأتي اختيار غرداية لاحتضان هذه الفعاليات بعد أن شهدت ركودا بفعل الأزمة الصحية العالمية لكون هذه المنطقة تشكل "مهد السياحة الثقافية" حيث تجاوز إشعاعها الحدود.