إعجاب بقراءات نصوص مسرحية بمهرجان المسرحي النسوي

نالت اليوم الثلاثاء قراءات لنصوص مسرحية مدرجة ضمن تنشيط فعاليات المهرجان الثقافي الوطني للإنتاج المسرحي النسوي استحسان مثقفين وفنانين وهواة الكتابة المسرحية بالمسرح الجهوي "عز الدين مجوبي" لعنابة الذي يحتضن التظاهرة.

ووسط حضور نوعي من فنانين و ممثلين و ممثلات و مخرجين و كتاب ناقش الحضور على هامش العروض المسرحية المبرمجة للمنافسة أدبيات الكتابة المسرحية ودور الكاتب المسرحي في إنعاش الأعمال الدرامية من خلال الاقتباس وكتابة النص المسرحي.

وكان الموعد في اليوم الثالث للمهرجان مع الكاتب المسرحي مراد سنوسي الذي قدم بالمناسبة قراءة لنص مسرحي بعنوان "حجر الصبر" اقتبسه عن رواية "حجر الصبر" للروائي عتيق رحيمي.

وإلى جانب عرض مسرحتي "الذات" لجمعية براعم الفن الثقافية بسكيكدة و "تيناكن" للجمعية الثقافية "اثران تاقربوس" بالبويرة تواصلت فعاليات المهرجان الثقافي الوطني للإنتاج المسرحي النسوي بعنابة في يومه الثالث بقراءة أخرى لنص مسرحي بعنوان "فليزة سي عمار " للكاتب المسرحي، بوزيان بن عاشور.