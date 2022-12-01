الخزري والدوسري يعادلان رقم الجابر

تمكن الثنائي وهبي الخزري وسالم الدوسري من معادلة رقم اللاعب السعودي السابق سامي الجابر وتقاسم لقب هداف العرب في كأس العالم بثلاثة أهداف لكل منهم، يوم الأربعاء.

وكان الجابر ينفرد بصدارة هدافي العرب في المونديال بثلاثة أهداف منذ مونديال 2006، إذ أحرز أهدافه في مرمى المغرب بكأس العالم 1994 وجنوب إفريقيا 1998 وتونس في مونديال ألمانيا 2006.

وبقي رقم المهاجم السابق للهلال صامدا، لمدة 16 عاما، حتى تمكن التونسي الخرزي والسعودي الدوسري من معادلة الرقم في نسختين، وذلك خلال مباراتي تونس ضد فرنسا والسعودية مع المكسيك، يوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة للمجموعتين الثالثة والرابعة من منافسات المونديال الحالي.

ووصل الخرزي "31 عاما" إلى رقم الجابر بعد التسجيل في شباك بلجيكا وبنما في نسخة 2018، إضافة إلى هدفه في فرنسا بمونديال 2022.

بدوره، عادل الدوسري مواطنه سامي الجابر بعد تسجيل هدف في مرمى مصر بمونديال 2018، قبل أن يحرز هدفين في النسخة الحالية لكأس العالم 2022 في مرمى الأرجنتين والمكسيك. وغادر منتخبا تونس والسعودية دور المجموعات، بعدما جمع الأول 4 نقاط وحصد الثاني 3 نقاط.