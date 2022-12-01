أغنية "الراي" الجزائرية ضمن التراث غير المادي للإنسانية

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، اليوم الخميس بالعاصمة المغربية الرباط، الراي "غناء شعبي جزائري"، في قائمة التراث العالمي غير المادي للإنسانية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 17 للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو المنعقدة بالرباط إلى غاية الثالث ديسمبر الجاري.

وتحصي الجزائر، مع تصنيف موسيقى الراي، تسعة عناصر مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي وهي أهليل قورارة، ولباس العرس التلمساني (الشدة)، والاحتفال بالمولد النبوي (أسبوع) في تيميمون، وركب أولاد سيدي الشيخ، واحتفال السبيبة، بالإضافة إلى ثلاثة عناصر بالاشتراك مع دول مجاورة وهي "الإمزاد" و"الكسكس" و"الخط العربي".