إدانة زيطوط وعبود وبوخرص

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة) غيابيا، ظهر اليوم الخميس، كل من محمد زيطوط، هشام عبود وأمير بوخرص المدعو "أمير دي زاد" بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقهم، لمتابعتهم بجناية "الانخراط في تنظيم إرهابي يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها".

كما أدانت ذات المحكمة بنفس الحكم كل من المتهمين صخري عبد الرزاق، طهاري مراد، بولحليب رؤوف مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقهم أيضا.

وفي ذات القضية استفاد المتهم حمالي محمد من حكم البراءة.