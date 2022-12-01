مدرب المنتخب البلجيكي يرمي المنشفة

أعلن مدرب المنتخب البلجيكي، روبيرتو مارتينيز، استقالته من العارضة الفنية بعد الإقصاء من كأس العالم 2022، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

وخرج المصنف الثاني عالميا في ترتيب "الفيفا" بشكل مخيب من الدور الأول للمنافسة، اليوم الخميس، بعد تعادل سلبي ضد كرواتيا.

واحتل "الشياطين الحمر" المرتبة الثالثة في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بعد فوز وحيد ضد كندا، مقابل هزيمة ضد المغرب وتعادل ضد كرواتيا.

وكان زملاء كيفين ديبروين قد وصلوا إلى نصف النهائي خلال المونديال الماضي في روسيا، وخسروا ضد حامل اللقب فرنسا بنتيجة هدف مقابل صفر.