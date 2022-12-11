كرة "الحلم" تستكمل مشوار المونديال

أزيح الستار ، اليوم الأحد ، عن كرة " أديداس " الرسمية لنصف النهائي والنهائي في كأس العالم قطر 2022.

وحسب تقرير للفيفا فإن الكرة التي تحمل اسم "الحلم"، ستحل مكان "الرحلة"، الكرة الرسمية المستخدمة في مباريات البطولة حتى الآن.

ووفقا لذات المصدر فإن كرة "الحلم" ستشتمل،على غرار سابقتها ،على تكنولوجيا "الكرة المتصلة" التي "أثبتت نجاحها بشكل مبهر في تحديد حالات التسلل بشكل أكثر سرعة ودقة من خلال نظام شبه أوتوماتيكي".

ويقوم تصميم هذه الكرة على أرضية ذهبية اللون وعليها أشكال مثلثية صغيرة، في صورة مستوحاة من الصحاري المتلألئة التي تحيط بمدينة الدوحة، كما تشمل "الحلم" لون الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم فضلاً عن نمط العلم القطري.

كما تعتمد على بيانات تموقع اللاعبين لتزويد حكام الفيديو المساعدين بمعلومات آنية، تمكنهم من اتخاذ القرارات بالشكل الأمثل، مما يضفي مزيداً من السلاسة على تجربة متابعة المباراة، وفقا للتقرير.

الفيفا ذكرت أنه من خلال التوفيق بين بيانات الكرة الواردة من جهاز الاستشعار المثبت عليها وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، تقدم هذه التكنولوجيا الدعم اللازم للنظام شبه الآلي لتحديد وضعيات التسلل، مما يمكِّن من التعرف بدقة متناهية على حالات التسلل غير الواضحة تماماً.

كما تم الأخذ في الاعتبار كل الجوانب المهمة من الناحية البيئية، مما يجعل من "الحلم" ، حسب التقرير، أول كرة في تاريخ الكرات الرسمية المستخدمة في نصف نهائي ونهائي كأس العالم تُصنع حصرياً من أحبار ومواد لاصقة مائية.