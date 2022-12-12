نيمار يوجه رسالة إلى الجماهير البرازيلية

وجّه نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، اليوم الأحد، رسالة إلى الشعب البرازيلي بعد إقصاء منتخب بلاده من مونديال قطر 2022.



وقال نيمار في منشور له على حسابه الرسمي في تطبيق "انستغرام" : "الهزيمة لا زالت تؤلمنا كثيراً، كنا قريبين جداً، لسوء الحظ لا زلت لم أتعلم من الخسارة، لكن الهزائم تجعلني أقوى".

وأضاف :"على أية حال ، علينا المضي قدما ... الحياة تجعلنا نمضي قدمًا ، حتى لو كان الأمر مؤلمًا، وكان الجرح يستغرق بعض الوقت للشفاء ، علينا أن نستمر".

وتوجه نيمار بالشكر للشعب البرازيلي قائلا : "مرة أخرى ، أود أن أشكر الشعب البرازيلي على دعمه وعاطفته".

كما توجه بالشكر أيضا إلى قطر قائلا : "شكراً يا قطر على كل شيء .. كان المونديال رائعا، وكان لابد للبرازيل أن تتوج باللقب ، لكن الله قدر شيئا آخر ".