مونديال: كرواتيا تهزم المغرب وتحرز البرونزية (فيديو)

أحرز المنتخب الكرواتي المركز الثالث في كأس العالم 2022 بعد فوزه على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في المقابلة الترتيبية، التي احتضنها ملعب خليفة الدولي، اليوم السبت.

وتقدم المدافع غفارديول مبكرا للكروات في الدقيقة السابعة قبل أن يرد سريعا أشرف داري في الدقيقة التاسعة، غير أن أورسيتش منح الأسبقية مجددا لنائب بطل المونديال السابق في الدقيقة 42.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني رغم محولات عديدة من الجانبين ليعلن الحكم القطري بعدها نهاية المواجهة.

وبهذا ينهي ممثل القارة السمراء مشاركته المونديالية التاريخية في المركز الرابع وهي أحسن نتيجة لمنتخب عربي وإفريقي.

وسيجمع النهائي غدا الأحد بين حامل اللقب، المنتخب الفرنسي، ونظيره الأرجنتيني بقيادة الاسطورة ليونيل ميسي، على ملعب لوسيل.