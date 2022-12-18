الملك يفتك التاج (فيديو)

في أجمل نهائي في تاريخ كأس العالم، توج ميسي آخيرا بطلا للعالم مع الأرجنتين ليلتحق بأسطورة أخرى اسمها دييغو أرموندو مارادونا.

عشرة على عشرة لمونديال قطر، بعد تنظيم عالمي جاء الدور ليهدي لنا نهائي ولا في الأحلام انتهى بتتويج أسطوري لميسي الذي يحق له الآن الجلوس في طاولة بيلي ومواطنه مارادونا.

استهل رفاق البرغوث المباراة في أحسن الأحوال بتسجيلهم هدفين في الشوط الأول، أمام حامل للقب غائب تماما في هذه المرحلة الأولى.

وسار الشوط الثاني على نفس المنوال حتى العشر الدقائق الأخيرة أين استفاق الديكة واستطاعوا من تعديل النتيجة في ظرف خمس دقائق عن طريق مبابي الذي حول ركلة جزاء وسدد ضربة محكمة في الهدف الثاني بعد هجوم معاكس.

احتكما بعدها المنتخبين للوقت الإضافي، أين استطاع ميسي تسجيل الثالث وظن الجميع أن الأمور حسمت، غير أن هذا النهائي الأسطوري لك يكشف كل أسراره.

فاستطاع الديكة العودة مرة أخرى في النتيجة وتعديل النتيجة عن طريق ضربة جزاء سددها مبابي مرة أخرى.

وكاد المنتخبين حسم الأمور في الدقائق الأخيرة فضيعا فرصا سانحة في آخر أنفاس النهائي.

ولم يبق سوى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأرجنتين (4-2 ) ويتوج ميسي ملكا على الكرة.

ملخص اللقاء:

حفل تسليم الكأس: