شكرا قطر..

انتهى مونديال قطر ورهاناته الرياضية بين 32 منتخبا، ولم ينته معه الحديث عن قطر وتداعيات نجاحها في إبهار جماهير أكثر من 32 منتخبا.

برغم التحامل الغربي على الموعد العربي، وإصرار العديد من الوجوه، الرياضية منها وغير الرياضية في مختلف بقاع الأرض، على "إجهاض" نجاح كان يلوح في الأفق لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، إلا أن المونديال القطري انطلق وتواصل وانتهى في صورة منقطعة النظير، في مشاهد وملاعب وتنظيم سيظل حتما عالقا في الأذهان لعقود من الزمن.

وإذا كانت "البروفة" العام الماضي، بمناسبة إقامة "كأس العرب" تحت رعاية "الفيفا" لأول مرة في التاريخ، قد أعطت أولى المؤشرات لكل العالم بأن كأس العالم ستكون حتما نسخة استثنائية، إلا أن الواقع فاق التصورات والتوقعات، فقد جعلت قطر من آخر طبعة للمونديال بـ32 منتخبا "مونديال الأحلام" على جميع المستويات، حتى أن المقاطعين أنفسهم، الذين أطلقوا العنان لألسنتهم قبل بدء العرس الكروي، لم يُسمَع لهم صوت، بل إن أصوات مثل هؤلاء، ممّن استجمعوا قواهم ضد "المونديال العربي"، لم تكن لتعلو على أصوات كل الجماهير من كل أنحاء العالم، وهم يُجمِعون بأن قطر رفعت سقف التنظيم إلى مستوى لا يمكن للغرب مجتمعين بلوغه أو تحطيمه.

حضرنا لأول مرة في التاريخ نهائيات كأس العالم منقولة بجودة عالية على المباشر، قبل وأثناء وبعد نهاية المباريات، وهي سابقة أيضا من حيث قيمة المحللين الحاضرين على "بلاطوهات" قنوات "بي إن سبورتس"، من نجوم سابقين للكرة الساحرة. كما ستظل ملاعب قطر المشيّدة في ظرف قياسي وبأحدث التقنيات، وفي مختلف الأشكال الهندسية المميزة، حديث العام والخاص من عشاق الكرة، أو أولئك الذين لا يتابعونها سوى خلال الدورات الكبيرة المغلقة، حتى أن "تركيب" و"تفكيك" ملعب "الحاويات الـ974"، شكّل نقطة نقاش بزاوية إيجابية عن مدى استعداد البلد العربي لتنظيم الحدث وقدرته على فِعل ما يفوق التوقعات.

الغرب قبل العرب شاهدوا وشهدوا على وقوف قطر في "مونديالها" عند أدق التفاصيل وأبسط الجزئيات، لجعل كأس العالم 2022 بالفعل نسخة مميزة ومختلفة عن سابقاتها، بما تُبرزه البنى التحتية المختلفة المشيّدة خصيصا للحدث العالمي، بل إن قطر حققت المعادلة الصعبة ونجحت بامتياز في الاستجابة لطلبات جماهير الغرب، دون "الانزلاق" في كل متطلبات التنظيم المفروض من "جماعات الضغط" من الغرب، فجاء حفل الافتتاح ليُعبّر عن علوّ كعب بلد ويؤكد للعالم بأن مقامات الدول لا تُقاس بالمساحات، إنما تقاس بمواقفها الثابتة ورفضها قبول ما يتعارض مع قِيَمها ومقوّماتها وتقاليدها، وهو ما جسّده صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

لأول مرة في تاريخ الكرة الجامعة لكل العالم، شاهدنا نجوما ومشجعين غير عرب يتعلقون بلباس العرب، بفضل "مونديال العرب" الذي سجّل فيه التاريخ لأول مرة منتخبا في المربع الذهبي من العرب، وسجّل أيضا حضورا قياسيا للجماهير في كل المباريات، سواء أكان المنتخبان المتنافسان من الغرب أو من العرب، وقد كان نهائي الأرجنتين وفرنسا آخر "الشهود"، وتزامنت المباراة مع العيد الوطني لقطر الذي احتفى به أيضا سفير قطر بالجزائر عبد العزيز علي النعمة على هامش النهائي، بحضور مميز للإعلام ولعدة وجوه معروفة.

حفل الافتتاح بهدايا لكل المشجعين، وبحضور أبرز الشخصيات والرؤساء، وحفل اختتام من نفس مستوى ودرجة حفل "البداية"، وتقريب المسافات بين ملاعب المونديال، والغلاف المالي المخصص على مدار 12 عاما، والذي تجاوز 220 مليار دولار لجعله "مونديال الأحلام"، بل وإحدى روائع المونديال على الإطلاق، حقيقة فرضت نفسها على العالم وعلى إعلام كل العالم، فجاء الشكر على كل لسان، وجاءت الإشادة ببيان، حاملة، بشتى النبرات، عبارات الثناء على قطر وهي تُبهر الغرب وتُشرّف العرب.. فشكرا ألف شكر لقطر.