قافلة فنية إلى هذه الولايات

أعطى السبت من قرية الفنانين بالجزائر العاصمة، "بوڨندورة عبد الله"، المدير العام الديوان الوطني للثقافة والاعلام رفقة إطارات من الديوان، الإشارة الرسمية لإنطلاق "قوافل فنية" إلى الولايات المستحدثة بجنوب البلاد، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 24 إلى 30ديسمبر 2022، وهذا بغرض خلق ديناميكية ثقافية فيها.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذا يأتي برعاية وزيرة الثقافة والفنون "صُورية مُولوجي"، وفي إطار الفعاليات الثقافية والفنية، ومسعى الوزارة لترسيخ مبدأ "العدالة الثقافية" بين ولايات الوطن، وبمناسبة حلول العطلة الشتوية.

وحسب نفس المصدر، سينشط البرنامج عديد الفرق والتعاونيات الثقافية، سيما تلك المختصة في مسرح الطفل، كما يتضمن أعمالاً مسرحية بيداغوجية، وعروضا للقصص الشعبية وترفيهية للأطفال، فضلاً عن عديد الحفلات الفنية المحلية من تنشيط أكثر من 70 فاعلاً في الساحة الفنية والثقافية، على أن تشمل لاحقًا وكمرحلة ثانية، الولايات الستة المتبقية التي تم إستحداثها هي أيضا.