موجة نقد لكتاب "التجارب النووية الفرنسية في جزر البولينيزي"

أثار صدور كتاب "التجارب النووية في جزر البولينيزي الفرنسية، لماذا، كيف وبأية نتائج؟"، الصادر عن المحافظة السامية للطاقة الذرية الفرنسية مؤخرا، ضجة كبيرة وسط جمعيات الضحايا والخبراء، منتقدين محاولة الجهات الرسمية "التقليل من انعكاسات الإشعاعات وحقائق مزيفة.."، مقابل صمت تام حول التجارب النووية في الصحراء الجزائرية.

اعتبر الموقع الصحفي "ديسكلوز" المختص في الصحافة الاستقصائية أن "انجاز كتاب من 136 صفحة من محافظة الطاقة الذرية ومديرية التطبيقات العسكرية الفرنسية، وتوزيع 5 آلاف نسخة مجانا على تلاميذ مدارس جزر البولينيزي، هو تكريس للأطروحة الرسمية"؛ حيث انتقد الموقع - على غرار جمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في جزر البولينيزي وفي الصحراء الجزائرية - تركيز الكتاب على "حقائق مزيفة كالطابع المحدود لتأثير الإشعاعات النووية على سكان الجزر، خاصة خلال التجارب النووية الأولى الست في الهواء الطلق من 1966 لغاية 1974، مع إغفال الكتاب للحقائق المتعلقة بالانعكاسات الصحية والأمراض الناجمة عن التعرض للإشعاعات، كالسرطان، والتهاون الخطير في حماية السكان". كما اعتبر الموقع التابع لمجموعة من الصحفيين الأحرار بأن "مضمون الكتاب هو محاولة رسمية للرد على نتائج التحقيق الميداني الذي قام به الموقع مع مجموعة من الجامعيين في مارس 2021 حول الإشعاعات النووية وتكذيب معطيات محافظة الطاقة الذرية سنة 2006، حول عتبة التعرض للإشعاعات النووية المعتمد من طرف لجنة التعويضات لضحايا التجارب النووية بعد قانون موران"، كما أن الكتاب لا يحمل أي إشارة للتجارب النووية الـ17 المنجزة فوق التراب الجزائري من 1960 لغاية 1966 وانعكاساتها على السكان والبيئة والحيوانات والنباتات لحد الساعة، في محاولة لإخفاء هذه الحقائق المروعة على تلاميذ المدارس الفرنسية.

من جهة أخرى، لا يزال الغموض يكتنف ملف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية من 1960 لغاية 1966، منذ التصريحات الرسمية حول تشكيل لجنة خبراء مشتركة لدراسة مسألة تطهير مواقع التجارب النووية الفرنسية في "حمودية" برقان و"عين ايكر" بتمنراست. ولا يزال ضحايا الإشعاعات في الجزائر والسكان القاطنين بالقرب من مواقع التجارب في ولايتي أدرار وتمنراست، يترقبون معلومات حول الملف، وبرنامج عمل الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري، المشكلة بمرسوم تنفيذي في 31 ماي 2021، حيث باءت كل محاولاتنا بالفشل للحصول على معلومات حول الوكالة وموقعها الالكتروني وهوية المسوؤلين على هذه الهيئة المكلفة بمهمة استرجاع الخرائط الخاصة بمواقع التفجيرات،. وبعد مرور سنة، لم يتم الكشف عن القانون الداخلي للوكالة ومخطط أو برنامج عمل سنوي لمباشرة عملية تطهير المواقع أو تنظيم ملتقى حول ملف التجارب النووية أثناء الاحتفال بمناسبة أول تفجير نووي في 13 فيفري 1960.

ونسجل في السياق ذاته غياب صوت الوكالة في النقاش المتعلق بالتجارب النووية وملف الذاكرة المشتركة، كما أن الإفصاح عن مخطط عمل الوكالة علنيا وشروعها في العمل من شأنه بعث رسالة طمأنة لسكان المناطق المتاخمة لمواقع التفجيرات النووية لتكفل السلطات العليا فعليا بملف الانعكاسات الصحية والبيئية للإشعاعات النووية، وإرساء مناطق محمية ومتابعة نسب الإشعاعات، بمساعدة الجماعات المحلية من بلديات ومصالح الولاية وجمعيات محلية، علما أن الوكالة تستطيع - حسب المرسوم التنفيذي رقم 21 – 243 - الاستعانة بالخبرة التنقية الوطنية والأجنبية وتمتلك صفة صاحب المشروع المنتدب لحساب الدولة.