إجراءات استعجالية لحماية تراث الحظائر الثقافية

وجهت وزيرة الثقافة صورية مولوجي تعليمة مستعجلة إلى مدراء الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية لكل من "الطاسيلي نازجر"، "الأهقار"، "الأطلس الصحراوي"، "توات ڤورارة، تيديكلت" و"تندوف"، تتضمن جملة من الإجراءات التي يجب اتخاذها بصفة مستعجلة لحماية التراث الثقافي والطبيعي المتواجد داخل أقاليم الحظائر الثقافية.

وأوضح بيان للوزارة، أنه بعدما سجلت مصالح الوزارة تعرض العديد من المواقع الأثرية والمحطات الصخرية المتواجدة داخل أقاليم الحظائر الثقافية قام بها هذا الأسبوع مجموعة من المجهولين، والتي يعود بعضها إلى سنوات التسعينيات، أمرت وزيرة الثقافة صورية مولوجي في تعليمة مستعجلة إلى مدراء الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية بجملة من الإجراءات التي يجب اتخاذها بصفة مستعجلة لحماية التراث الثقافي والطبيعي المتواجد داخل هذه الحظائر الثقافية.