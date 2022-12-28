وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الفنان مصطفى زميرلي

بعثت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة، صُورية مُولوجي، رسالة تعزية إلى عائلة الفنان القدير مصطفى زميرلي، الذي توفي عن عمر يناهز 83 سنة، بعد صراع مع المرض.

وجاء في رسالة التعزية "كان الفقيد صاحب أداء وتلحين رائعة 'تفضلي يا آنسة' للمؤلف سليمان جوادي، التي اشتهرت في الجزائر وباقي العالم العربي".

وأضافت الوزيرة "عرف الفنان القدير مصطفى زميرلي بذوقه الرفيع وفنّه الأصيل وحسّه المرهف. كيف لا وهو أصيل مدينة بوسعادة حضن الثقافة والفن والسياحة والتاريخ".

وختمت الوزير في رسالة التعزية "أمام هذا المصاب الجلل، تقدم الوزيرة إلى عائلة الفقيد وللأسرة الفنية والثقافية كافةً. بأخلص التّعازي الأخوية والمواساة الصادقة في فقدان قامة من قامات الفن الجزائري الأصيل. داعيةً اللّه سبحانه وتعالى، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه. وأن يُلهم أهل الفقيد جميل الصبر والسلوان".