حدث ثقافي هام بولاية مستغانم

تحتضن دار الثقافة "ولد عبد الرحمن كاكي" بولاية مستغانم، بداية من يوم غد الخميس وعلى مدار ثلاثة أيام، الطبعة التاسعة من "المهرجان الثقافي الوطني للشعر الملحون، المهدي للشيخ سيدي لخضر بن خلوف".

وحسب بيان للوزارة، يأتي تنظيم هذا المهرجان لإبراز اهمية هذا الموروث اللامادي الذي يمثل جزء لا يستهان به من الثقافة الشعبية لبلدنا، إذ يعتبر منذ قدم الزمن، خزان المعارف الاجتماعية الثقافية لأمتنا، وهي فضاء للتعبير الشفوي عن الشعر الملحون، للحفاظ على تاريخ ومعاني هذا الفن والأدب الشعبي، كما يجمع الشعراء والمؤدين والمهتمين من مختلف ولايات الوطن، للبحث والتفكير العلمي حول هذا التراث اللامادي، وكيفيات الحفاظ عليه وحمايته من الزوال، باعتباره خزان الجزائريين المعرفي.