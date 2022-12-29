بيان هام لوزارة الثقافة

أكّدت وزارة الثقافة اليوم الخميس في بيان لها أنها في إطار مسعى وزارة الثقافة دراسة ملفات طلبات "بطاقة فنان"، تم مؤخرًا تسليم 161 بطاقة والتي تتعلق كمرحلة أولى بالملفات القديمة العالقة في الفترة الممتدة ما بين سنوات 2016 و2021، حيث تم إرسالها لأصحابها عن طريق مديريات الثقافة، وكمرحلة ثانية للعملية، تمّ ما بين شهري نوفمبر وديسمبر 2022 دراسة 1606 ملفات، ومن بين هذه الملفات، صادقت اللجنة على 510 ملفات موزعة على 06 فئات.

وأضاف بيان الوزارة، إن المديريات الولائية للثقافة والفنون ستقوم بالتواصل مع الفنانين المعنيين من أجل تسليمهم البطاقات في الأسبوع الأول من شهر جانفي، وهي موزعة على الفئات الآتية: "الفنون الغنائية والموسيقية: 300 بطاقة، الفنون البصرية لتشكيلية: 80 بطاقة، فنون الرقص والكوريغرافيا: 25 بطاقة، الفنون المسرحية: 50 بطاقة، فئة الآداب: 40 بطاقة، فئة السينما: 15 بطاقة.

وأشار البيان، إلى أنه وبالانتهاء من المرحلة الثانية، فقد تم إصدار 671 بطاقة منذ تنصيب المجلس الوطني للفنون والآداب بتاريخ 17 ماي 2022، فيما بلغت الملفات المدروسة التي هي في انتظار استكمال الوثائق المطلوبة 1096 ملفا، أما الملفات التي يتم فرزها حاليًا على مستوى أمانة المجلس الوطني للفنون والآداب فهي 708 ملفات حسب ذات البيان .