متحف المجاهد: تدشين جناح خاص بالرئيس الراحل بومدين

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة اليوم الخميس بالمتحف الوطني للمجاهد (الجزائر العاصمة) على تدشين جناح خاص يضم أغراضا شخصية ووثائق وصورا توثق للمسار النضالي للرئيس الراحل هواري بومدين.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد ربيقة أن "تخصيص جناح خاص بالمجاهد والرئيس الراحل هواري بومدين تم برعاية سامية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون" وذلك تجسيدا لتوصيات الملتقى الوطني الذي نظم حول هذه الشخصية الثورية والوطنية تحت عنوان "هواري بومدين.. رجل دولة بعزيمة أمة".

وأضاف الوزير في ذات السياق أن هذا الجناح سيكون "شاهدا على ذاكرة الشعب الجزائري"، مشددا في هذا الشأن على "أهمية الحفاظ على تاريخ الجزائر العريق وتلقينه للأجيال الصاعدة لتتعرف على رجالات الجزائر الذي صنعوا أمجاد هذا الوطن وسعوا لبناء مستقبله".

ويهدف المتحف الوطني للمجاهد من خلال استحداث هذا الجناح الجديد، إلى توفير كافة المعلومات المتعلقة بشخصية الرئيس بومدين، حيث ضم الجناح برنوس الرئيس وبدلات رسمية وأخرى عادية وكذا أدوات شخصية وهدايا قدمت له في مناسبات مختلفة تم استلامها من المتحف الولائي للمجاهد بقالمة.

وتم بذات المناسبة عرض شريط وثائقي يبرز أهم محطات حياة الرئيس الراحل ومساره النضالي، إلى جانب تنظيم زيارة إلى ورشة الفضاء الرقمي وورشة للرسم.