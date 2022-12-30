عثمان سناجقي.. عنوان للاحترافية والصرامة والتحدي

منذ 12 سنة خلت غادرنا إلى الأبد رئيس تحرير جريدة "الخبر" السابق عثمان سناجقي، وكان رحيله بمثابة فاجعة كبيرة لزملائه ولكل من عرفه.

كان عثمان سناجقي من أبرز الصحفيين في الساحة الإعلامية الجزائرية، دخل عالم الصحافة بعد أن تخرج من معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وبدأ مسيرته الصحفية عام 1985 في صحيفة "الشعب"، بعد أن شارك ونجح في المسابقة التي نظمتها الصحيفة آنذاك مع زملائه عمر أورتيلان وشريف رزقي وعبد الحكيم بلبطي وعمر كحول وكمال جوزي..

خلال مسيرته في هذه الصحيفة، عمل سناجقي في قسم الشؤون الوطنية والسياسية، وعُرف بدفاعه الدؤوب عن القضايا العربية، فضلًا عن اهتمامه بالظروف المعيشية العامة، والمواطن وأخبار الريف والمناطق المعزولة. كما أشرف على قسم الرسائل الإخبارية لمدة 5 سنوات حتى عام 1990.

بعد انفتاح المجال الإعلامي عقب أحداث أكتوبر 1988، أسس سناجقي رفقة مجموعة من الصحفيين الشباب آنذاك جريدة "الخبر" في الفاتح نوفمبر 1990، تولى فيها منصب رئيس القسم الدولي، ثم نائبا للمرحوم عمر أورتيلان، فرئيسا للتحرير بداية من سنة 1995، تولى سناجقي هذه المهمة في ظروف عصيبة للغاية، وكرّس حياته لتطوير الجريدة، ومدها بالمهنية التي مكنتها من اعتلاء عرش السحب على المستوى المحلي والعربي آنذاك، بعد أن تجاوز سحبها 600 ألف نسخة يوميا، إذ يشهد الصحفيون الذين عملوا معه خلال تلك المرحلة أنه كان بالفعل رمزا للتفاني في العمل، من أجل مشروع مهني كان يعتبره جزءا من نجاحه الشخصي، إلى درجة أنه كان يقضي اليوم كله في مكتبه، غير مكترث بأوقات الغداء ولا الراحة.

ما يزال الصحفيون الذين عملوا مع عثمان سناجقي، خلال تلك السنوات التي شهدت ميلاد الصحافة المستقلة، يتذكرون قدرته على ترك قناعاته وأيديولوجيته جانبا، وتوفير جو من حرية التعبير، والمهنية، والتحلي بالموضوعية، من أجل النجاح.

اليوم وبعد مرور 12 سنة عن رحيله، لا يزال الزملاء في "الخبر" يشهدون بخصاله وتفانيه الدؤوب، ويضربون به المثل في الإخلاص وحب مهنة المتاعب، كيف لا وهو الصحفي الذي تكونت على يده أجيال من الصحفيين من أبناء "الخبر". كان عثمان سناجقي من طينة نادرة فعلا، كان إنسانا صارما، لكنه في الوقت نفسه كان صاحب قدرة عجيبة على تحويل لحظة الصرامة المهنية إلى لحظة إنسانية فريدة.