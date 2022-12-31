لمكافحة كورونا.. الصين تسابق الزمن لإنتاج الإمدادات الطبية

تعمل الصين على زيادة إنتاج الإمدادات الطبية المختلفة للوقاية من عدوى كوفيد-19 وعلاجها، وذلك بعد أن حسّنت البلاد من استجابتها للوباء.

وتعمل العديد من المصانع في جميع أنحاء البلاد على مدار الساعة لإنتاج الكمامات ومجموعات اختبار المستضدات ومسكنات الحمى والألم وغيرها، من أجل ضمان إمدادات كافية لمن هم في حاجة إليها، وفق وكالة "شينخوا" الصينية.

وتجاوزت القدرة الإنتاجية اليومية لمسكنات الحمى والألم، الإيبوبروفين والباراسيتامول، 200 مليون قرص، وهو مستوى يمثل أربعة أضعاف القدرة المسجلة في أوائل ديسمبر الماضي. ويمكن للبلاد إنتاج ما يصل إلى 1.12 مليون زجاجة من الأدوية الخافضة للحرارة للأطفال يوميا.

كما أضافت الوكالة أن القدرة الإنتاجية اليومية توسعت لتشمل مجموعات اختبار المستضدات لكوفيد-19 من نحو 60 مليون وحدة في أوائل ديسمبر الماضي إلى نحو 110 ملايين وحدة بحلول نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 83 %. وتتجاوز القدرة الإنتاجية للقاحات المضادة لكوفيد-19 في الصين الآن، 7 مليارات جرعة سنويا، وتجاوز حجم الإنتاج 5.5 مليار جرعة.

و يمكن لأكثر من 500 شركة لإنتاج الكمامات في البلاد، والتي تم توزيعها من قبل الحكومة، صنع 190 مليون كمامة من طراز N95 يوميا.

وزاد إنتاج أجهزة قياس التأكسج النبضي بمشبك الإصبع بأكثر من الضعف منذ أوائل ديسمبر الماضي، ليصل إلى أكثر من 250 ألف وحدة في أواخر ديسمبر الماضي.

كما تم إطلاق توزيع الإمدادات الطبية عبر الإنترنت من خلال منصات التجارة الإلكترونية في 11 منطقة على مستوى المقاطعة، استفاد منها أكثر من مليوني مريض، معظمهم في المناطق الريفية النائية.