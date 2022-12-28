اختتام تظاهرة مهرجان "أهلليل" بتيميمون

أسدل الستار سهرة أمس السبت بولاية تيميمون على فعاليات الطبعة الـ15 للمهرجان الثقافي الوطني أهلليل بحفل تكريمي للفرق المشاركة والفائزين في مسابقته.

وتميز هذا الحفل، الذي احتضنه مسرح الهواء الطلق بتيميمون، بحضور جمهور غفير من محبي هذا التراث والذي قادهم فضولهم المعرفي لاكتشاف وتذوق هذا التراث اللامادي العريق الذي قدمت فيه الفرق المشاركة ألوانا تراثية شيقة من قصائد تراث أهلليل ضمن أداء مشترك مرفوق بعزف آلاته الموسيقية التقليدية.

وفي هذا الجانب أبدعت الفرق التراثية التابعة لجمعيات "بوفقوس" من بلدية أولاد عيسى و "انو تامقريوت" من بلدية أوقروت إلى جانب جمعيات "بنات المغرى" و "تنهولاوين" و"كوكب الجنوب" من بلدية تيميمون بإمتاع الحضور بفسيفساء من روائع أهلليل على غرار قصائد "بسم الله بديت..مولانا كريم" و قصيدة "يا حلال لباب..عطيني ساروت" وقصيدة "آ ماما لعذاري..آ يما هاما" "آ قلبي يزاك من لهبال..اللي جفاك اجفيه و تعدى حدوده".

وفي نهاية هذا الحفل كرمت محافظة المهرجان، تحت إشراف السلطات المحلية، مختلف الفرق المشاركة و المساهمين في إنجاح التظاهرة التي أهديت فعالياتها إلى روح شيخة تابشنيوت المرحومة عائشة امحمدي التي تم تكريم عائلتها من طرف المحافظة. كما تم تتويج الفائز في مسابقة الأبشنيو الصغير التي كانت من نصيب البرعمة الموهوبة "واعلي هنادي" من جمعية تينهولاوين بتيميمون والتي بدورها أهدت فوزها إلى أطفال فلسطين ليتفرق الحضور ضاربين موعدا مع الطبعة المقبلة للمهرجان في أحضان إقليم قورارة.