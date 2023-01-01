غرداية تحتضن الاحتفالات الرسمية برأس السنة الأمازيغية

أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن ولاية غرداية ستحتضن الاحتفالات الرسمية برأس السنة الأمازيغية (يناير 2973) التي تحييها الجزائر رسميا في 12 يناير منذ 2018 من خلال برنامج ثقافي وعلمي يبرز التقاليد و العمق التاريخي لهته الاحتفالات العريقة.

في كلمته خلال ندوة صحفية استعرض عصاد الخطوط العريضة لبرنامج الاحتفالات بيناير يومي 11 و 12 يناير بغرداية التي ستحتضن أيضا فعاليات حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الثالثة.

و يتضمن برنامج الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2973 تحت شعار "يناير يجمعنا في جزائر واحدة موحدة" تنظيم عروض فلكلورية و فنية في الشارع إلى جانب معارض تبرز التراث العريق و المهارة المحلية و كذا ندوات حول الثقافة الأمازيغية في المخطوطات.

بعد أن ذكر بالعمق التاريخي لحفل يناير المكرس يوما وطنيا منذ سنة 2018، أشاد السيد عصاد "بالاهتمام الصادق والصريح الذي تمنحه السلطات للأمازيغية باعتبارها عامل هوية وتاريخ وأصالة" يندرج في إطار "مشروع حضاري ويعكس مدى تجذّر الثقافة الجزائرية".

وأضاف أن هذه الإرادة تتجسد من خلال الجهود التي تبذلها "كل مؤسسات الدولة التي تساهم، كل على مستواها، في ترقية و تعزيز الشعور بالانتماء إلى الجزائر".

في ذات السياق، ذكر بسلسلة المشاريع المنجزة من أجل تعميم و ترقية اللغة الأمازيغية في الفضاء العمومي لاسيما فتح معهدين جامعيين للترجمة (من و إلى الأمازيغية) ببجاية و تيزي وزو، بالإضافة إلى إطلاق صحيفة الكترونية أمازيغية.

لدى تطرقه إلى جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية أشار ذات المتحدث إلى أن هذه الجائزة شهدت هذه السنة "إقبالا كبيرا" للمؤلفيين و الجامعيين حيث سجلت مشاركة قياسية ب 132 مؤلف أدبي".

وأعرب عن ارتياحه قائلا "هي جائزة معتبرة تهدف إلى تشجيع ودعم المؤلفين و الأدباء و الباحثين الذين يسعون من أجل ازدهار اللغة الأمازيغية".

في رده عن سؤال حول تعيين نفس لجنة التحكيم للمرة الثانية على التوالي برئاسة الأستاذ الجامعي و المختص في الأدب الأمازيغي، يوسف نسيب أوضح السيد عصاد أن اختيار المحافظة السامية للأمازيغية يقوم على معايير الكفاءة و الشفافية و النزاهة الفكرية لأعضائها و معظمهم أكادميون و جامعيون.

وسيتم بالمناسبة بث ومضة إشهارية خاصة لهذه الاحتفالات التي ستحتضنها غرداية و بجائزة رئيس الجمهورية للأدب و اللغة الأمازيغية عبر القنوات العمومية للإذاعة و التلفزيون الجزائري.