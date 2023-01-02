شريف رزقي.. المدافع الشرس عن حرية التعبير

تمر اليوم الذكرى الثانية لرحيل المدير العام السابق وأحد الأعضاء المؤسسين لشركة ويومية "الخبر"، الفقيد شريف رزقي، الصحفي الفذ الذي ترك بصماته في تاريخ "الخبر" والصحافة المستقلة في الجزائر، فبالإضافة إلى كونه أحد الأعضاء المؤسسين لمجمع "الخبر"، فقد شغل منصب المدير العام للجريدة على فترتين.

عايش الزميل شريف رزقي أغلب المراحل العصيبة التي مرت بها جريدة "الخبر"، واستطاع أن يخرج بها بسلام بفضل حنكته وصموده، ويعتبر من الصحفيين والكتاب المبدعين. بدأ مشواره المهني صحفيا بالقسم الرياضي ليومية "المساء" العمومية الناطقة بالعربية، قبل أن يصبح من مؤسسي يومية "الخبر" رفقة كل من الراحلين عمر أورتيلان، عامر محي الدين، عثمان سناجقي، وكذا علي جري، كمال جوزي، وآخرين، ليتولى بعد ذلك منصب الرئيس المدير العام لشركة "الخبر"، وكان دائما يحرص على الالتزام بأخلاقيات العمل المهني في كتاباته، وبشهادة من احتك به، كما عُرف شريف رزقي بانضباطه وصرامته وحبه الكبير لمهنة المتاعب، ومناصرته دائما لقضايا الجزائر العميقة.

يعتبر الفقيد شريف رزقي عمودا من أعمدة الإعلام في الجزائر، وهو ركيزة من الركائز المؤسسة لجريدة "الخبر".. إنسان مثقف مطلع على مجال الإعلام، ومن الذين فتحوا المجال أمام العديد من الصحفيين الذين تألقوا اليوم في سماء الصحافة. كما يعد مناضلا كبيرا، ومن المدافعين عن حرية الرأي والتعبير منذ تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية، وهو من بناة صرح الإعلام الحر في الجزائر.

تولى شريف رزقي منصب مدير النشر لـ "الخبر الأسبوعي"، وكذا مدير عام لشركة "الخبر"، كما شغل قبلهما منصب مكلف بالاتصال بالمجلس الشعبي الوطني لعدة أعوام.