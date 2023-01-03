"ثانوية الفنون ستسد الفراغ الفني لدى النشء"

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، اليوم الأحد، إن الهدف من إنشاء الثانوية النموذجية للفنون هو سد الفراغ الثقافي والفني، لدى الجيل الناشئ.

وأكد الرئيس خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء ، أن إنشاء هذه المدرسة يأتي "لتقوية أسسنا الثقافية والفنية من أجل مواجهة التحديات التي تنطلق من مرجعياتنا الثقافية، على غرار الفن السينمائي، والمسرحي والموسيقي".

وفي ذات السياق، أسدى الرئيس تعليمات باستقدام أساتذة متخصصين وخبراء يتولون التكوين في مختلف الفنون، إلى غاية نيل البكالوريا الفنية، "إرساءً لثقافة التكوين في المجال الفني كمكانة اجتماعية" .

وشدّد الرئيس على أن دور السينما "مُهم ومحدد في صناعة فكر الفرد الجزائري والمجتمع ككل، وليس للتسلية فقط".