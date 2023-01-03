وفاة مزور وثائق مناضلي جبهة التحرير بفرنسا

توفي ادولفو كامينسكي، أمس، عن عمر ناهز 97 سنة بفرنسا وهو المعروف بمساعدته للثورة الجزائرية عبر شبكة جونسون "حملة الحقائب" و شبكة هنري كيريال، بتزوير وثائق المناضلين المنتمين لفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا و أوروبا.

أقام في الجزائر من 1970 لغاية 1980 تحت حماية الدولة الجزائرية بعد محاولة مخابرات نظام الابارتايد في إفريقيا الجنوبية اغتياله بسبب مساندته و دعمه للنضال ضد الميز العنصري. الراحل من مواليد 1925 ببويناس ايراس بالأرجنتين و هو من عائلة يهودية روسية لجأت للأرجنتين قبل استقرارها بفرنسا سنة 1932.

انضم للمقاومة ضد النازية خلال الحرب العالمية الثانية وأنقذ الآلاف من اليهود بتزوير وثائقهم، و هو ما روته ابنته سارة كامينسكي في كتاب صدر سنة 2009 بعنوان "حياة مزور وثائق".

استمر في نضاله لغاية سنوات السبعينيات ضمن شبكة هنري كيريال لمساندة الحركات التحررية و اليسارية.

حظي بتكريم من الدولة الجزائرية في عدة مناسبات نظير الدعم الذي قدمه للثورة واستقلال الجزائر.