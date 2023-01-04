رأس السنة الأمازيغية: معرض بقصر رياس البحر

افتتح اليوم الثلاثاء بقصر رياس البحر بالجزائر العاصمة معرض ثري للتراث الثقافي المادي واللامادي لولاية خنشلة وتقاليدها الشعبية الزاخرة من خلال برنامج شمل أنشطة فنية وفكرية تعكس أصالة المنطقة ذلك في إطار الاحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير 2973.

وتميز حفل افتتاح هذه التظاهرة الثقافية التي تنظم تحت شعار "ريح من تراث الأوراس" ما بين 9 و12 يناير بإقامة جلسة تراثية حية على الطريقة التقليدية الأوراسية على غرار عرض نماذج من الأطباق التقليدية الشعبية يتم إعدادها بمناسبة احتفالية يناير وكذا بعرض نماذج من الأزياء التقليدية كالملحفة والبرنوس والحلي العريقة إلى جانب زرابي بابار ذات الصيت العالمي.

وأوضح ممثل مديرية الثقافة لولاية خنشلة، ايغوبان حمدي، أن البرنامج الذي تم إعداده لهذه المناسبة يشمل معارض ثقافية تراثية متنوعة تبرز مختلف الطقوس الاحتفالية برأس السنة الأمازيغية وتقدم صورة مختزلة عن عناصر التراث الثقافي بالمنطقة وأبرز إنتاجاتها اليدوية والصناعة التقليدية العريقة.

كما تنظم في إطار هذه التظاهرة عدة معارض ضمنها معرض للكتاب حول تراث ولاية خنشلة والصور الفوتوغرافية تتضمن بانوراما لأهم المواقع الأثرية بخنشلة واللباس التقليدي والمفروشات التقليدية والأواني الفخارية و المنتجات الحرفية بمشاركة مختلف الجمعيات المحلية.

وشدت الزربية الخنشلية المعروفة بـ"زربية بابار" انتباه الزائرين الذين وقفوا عند أنواعها وتأملوا جمالها وحيوا مهارة نساء المنطقة والأنامل التي نسجتها بكل دقة ومهارة.

وعلى مستوى جناح الزرابي الأوراسية أشارت رئيسة جمعية " فوس اق فوس للمرأة الريفية "، عمامري صديقة، أن " زربية بابار تتميز باحترامها لخصوصية المنطقة وتعكس ثراء وتنوع التراث الثقافي لخنشلة وتقنياتها في النسج واختيار الألوان بتدرج و تنوع الرموز حيث تم المحافظة عليها من جيل إلى جيل بكل تفاصيلها الهندسية باعتبارها عنوان للأصالة ومصدر رزق للعائلات".

كما يقترح برنامج هذه التظاهرة فقرات فنية بمشاركة فرق محلية غنائية تقدم عروض مختلفة على غرار الإيقاعات الغنائية الفلكلورية المتمثلة في "الرحابة" وهي نوع غنائي مستمد من عمق التراث الخنشلي.

من جهتها أشارت مديرة مركز الفنون والثقافة قصر رياس البحر (حصن 23)، فايزة رياش، أن التظاهرة تنظم بالتنسيق مع مديرية الثقافة والفنون لولاية خنشلة والمتحف العمومي الوطني الأخوة بولعزيز، والجمعيات المحلية بهدف التعريف بالزخم الثقافي المتنوع والثري لهذه المنطقة والترويج له.