منح جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية

منحت مساء أمس الخميس بغرداية جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغيتين في طبعتها الثالثة، لنادية عقاب خلال حفل شهد أيضا منح جوائز التراث الثقافي اللامادي وعلوم اللغة الأمازيغية والتكنولوجيا.

وتم منح هذه الجائزة في إطار الاحتفالات الرسمية لإحياء السنة الأمازيغية، يناير 2973، وذلك خلال حفل نظم بجامعة غرداية، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ووزيرة الثقافة والفنون، صورايا مولوجي، ومستشاري رئيس الجمهورية، والأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، والسلطات الولائية ومنتخبين محليين.

أما جائزة التراث الثقافي اللامادي فقد تم منحها إلى علي بولنوار، في حين عادت الجائزة الأولى في علوم اللغة الأمازيغية إلى ياسين يحياوي، وفاز سمير آيت بلقاسم بجائزة التكنولوجيا.

وتهدف هذه الجائزة التي تم انشاؤها في سنة 2020، إلى تشجيع البحث والابداع من أجل إنتاج أفضل في اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتثمين الانجازات العلمية والبحثية والأدبية في شتى الصيغ اللغوية المختلفة المستعملة في الجزائر.

كما تميز برنامج الاحتفالات الرسمية بإحياء السنة الأمازيغية، التي جرت هذه السنة تحت شعار" يناير يجمعنا في جزائر واحدة وموحدة"، بتنظيم عديد النشاطات.