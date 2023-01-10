المجاهد علي بودونت في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم الثلاثاء ببسكرة المجاهد علي بودونت عن عمر ناهز 89 سنة إثر مرض ألم به في الآونة الأخيرة، حسبما علم لدى عضو الأمانة الولائية للمنظمة الوطنية للمجاهدين، سعيد باشا.

وأفاد ذات المتحدث، أن الفقيد الذي ولد عام 1934 ببلدية عين زعطوط (60 كلم شمال بسكرة) وافته المنية متأثرا بوعكة صحية تعرض لها وتوفي بمنزله بعاصمة الولاية.

ويعد الراحل من المجاهدين الأوائل الذين كان لهم الدور في الكفاح ضد المستعمر الفرنسي في مناطق الأوراس حيث بادر بالانضمام للعمل الثوري بالمنطقة الرابعة بالناحية الأولى التاريخية، حيث عمل على حشد التأييد للثورة وجمع المال والمؤن للمجاهدين قبل أن يكتشف أمره ويزج به في سجن القنطرة سنة 1956 ليلتحق بعد خروجه من السجن بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1957 حيث شارك في عدة معارك وكمائن إلى غاية الاستقلال، وفقا لذات المتحدث.

وقد تقلد الفقيد عدة مسؤوليات سياسية بجبهة التحرير الوطني ثم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي لعين زعطوط لعهدتين متتاليتين.

وقد كان الراحل الذي عرف بخصاله الحميدة حاضرا دائما في الملتقيات والندوات التاريخية حول الثورة التحريرية أثرى فيها الكتابة التاريخية بشهادات حول النضال الوطني في مناطق الأوراس وبالولايتين الأولى والسادسة التاريخيتين لاسيما بمنطقة عين زعطوط، حسب المصدر ذاته.