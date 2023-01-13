عرض 20 فيلما في أيام الفيلم الأوروبي بالجزائر

سيتم بمناسبة تنظيم الطبعة السابعة من أيام الفيلم الأوروبي بالجزائر من 19 إلى 26 جانفي بالجزائر العاصمة وبجاية ووهران، عرض عشرين فيلما خياليا ووثائقيا، تعالج في معظمها، موضوع ظاهرة الهجرة، حسبما أكده المنظمون أمس الثلاثاء.

ويعرف هذا الحدث المخصص للفن السابع الأوروبي، والمنظم تحت شعار "هجرة وتنقل الأشخاص عبر العالم"، عرض أفلام حول هذا الموضوع العالمي، من بلدان أوروبية سيما من إيطاليا وبولندا والسويد وبلجيكا وكذا من فرنسا.

وبمناسبة افتتاح هذه الأيام، ستحتضن سينماتيك الجزائر التي تستقبل جميع الأفلام المشاركة، عرض الفيلم الإيطالي القصير "والله اقسم لك"، لمارسيلو مارليتو والفيلم الخيالي الطويل "ماطاراس"، للمخرج الجزائري رشيد بن حاج.

في هذا الصدد، أكد سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، توماس إيكرت، في ندوة صحفية نشطها على مستوى سينماتيك الجزائر، بأن هذه الأيام ستسمح للجمهور الجزائري باكتشاف السينما الأوروبية عبر 20 فيلما تتضمن "أفكارا حول التجارب الشخصية لمهاجرين عبر العالم".

ومن بين الأفلام الخيالية المبرمجة، هناك "أوروبا" (إيطاليا) و "المهاجرون" (السويد) و "الرجل الذي باع جلده" (ألمانيا) علاوة على ثلاثة أفلام وثائقية.

كما سيعرض على الجمهور، أفلام قصيرة تعالج التغيرات المناخية الكبيرة وتتناول اشكالية اللاجئين المناخيين ونزوح السكان بسبب هذه التغيرات.

وبالموازاة مع هذه العروض، سيتم تنظيم ورشات ودروس تكوينية، ينشطها السينمائي البلجيكي، جيل نيسنا، والمخرج الجزائري، رشيد بن حاج.

تجدر الإشارة إلى أن الأيام السابعة للفيلم الأوروبي، تنظمها بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر بمشاركة وزارة الثقافة والفنون والمركز الوطني للسينماتوغرافيا.