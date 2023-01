Said Bouteflika refuse de répondre au magistrat

Le frère de l'ancien président et son conseiller Said Bouteflika a refusé de répondre, ce mercredi, aux questions du juge d'application des peines de la troisième chambre pénale et économique et financier du tribunal Sidi M'hamed.

" Je n'ai pas été auditionné dans l'enquête, alors ne me posez pas de questions et je ne répondrai sur aucune question" a répondu Said Bouteflika dans ce procès tenu à distance depuis la prison d'El Beyedh.

Rappelons que Said Bouteflika ainsi que plus de 70 autres accusés sont poursuivis pour les chefs d'inculpation de délits de blanchiment d'argent et de dissimulation et de gestion de biens.

Le pôle pénal , économique et financier de Sidi M'hamed a commencé, ce mercredi, l'audition des accusés après que le procès ait été reporté à trois reprises.

Notons que cette affaire est le dernier dossier dans lequel l'oligarchie de l'ancier président est poursuivie après que l'ensemble des affaires soit réunis dans un seul dossier.