دوريات حراسة لحماية الأهقار والطاسيلي

شرعت ولاية تمنراست في تخصيص دوريات مكثفة لحراسة ومراقبة الحظائر الثقافية بالمنطقة.

وأفادت وزارة الثقافة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه "تنفيذًا للتعليمة الأخيرة لوزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صُورية مُولوجي الرّامية إلى تكثيف الجهود من أجل السّهر على ضمان ما تزخر به حظائرنا الثقافية من تراث ثقافي متميز لا ينفصل عن محيطه الطبيعي، وكذا الكنوز السياحية التي تجعل من هذه المساحات الشاسعة متاحف مفتوحة على الهواء"، فقد شرع القسم الإقليمي بولاية تمنراست في تخصيص دوريات مكثفة للحراسة والمراقبة تشمل جميع إقليم الحظيرة والتي يتم بموجبها تحسيس الزائرين للمناطق السياحة بضرورة المحافظة عليها.

و لاقت هذه الدوريات استحسان زوار منطقة "طاسلي ناهقار"، حسب ذات المصدر.