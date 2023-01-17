افتتاح الطبعة السابعة لأيام الفيلم الأوروبي

افتتحت مساء أمس الخميس بالجزائر العاصمة الطبعة السابعة لأيام الفيلم الأوروبي بالجزائر التي يتمحور موضوعها هذا العام حول الهجرة.

وعرف حفل الافتتاح عرض الفيلم الروائي الطويل "ماطاريس" (2019) للمخرج الجزائري رشيد بن حاج، بحضور هذا الأخير، وسط تجاوب الجمهور بقاعة سينماتيك الجزائر.

وحضر حفل افتتاح هذه الطبعة، المنظمة تحت شعار "هجرة وتنقل الأشخاص عبر العالم"، سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر توماس إيكرت وممثل المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر باولو جوزيبي كابوتو وعدد من الفنانين ومهنيي السينما وكذا الطلبة.

وتنظم الطبعة السابعة لأيام الفيلم الأوروبي بالجزائر إلى غاية الـ 26 جانفي الجاري بكل من العاصمة وبجاية ووهران، مع برمجة عشرين فيلما روائيا ووثائقيا تعالج في معظمها موضوع ظاهرة الهجرة وتمثل عدة بلدان أوروبية كإيطاليا والسويد وبلجيكا.

ومن بين الأفلام الروائية الطويلة المبرمجة "أوروبا" (إيطاليا) و"المهاجرون" (السويد) علاوة على عدة أفلام وثائقية، وكذا أفلام قصيرة تعالج أيضا التغيرات المناخية وتتناول إشكالية اللاجئين ونزوح السكان بسبب هذه التغيرات.