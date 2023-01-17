أفلام جزائرية في مسابقة بانوراما بتونس

تنافس عدة أفلام جزائرية قصيرة في الدورة الثامنة لمهرجان بانوراما للفيلم القصير الدولي بتونس التي تعقد فعالياتها من 7 إلى 11 فيفري المقبل، حسب ما علم لدى المنظمين.

وستشارك في هذا الإطار عدة أعمال روائية قصيرة على غرار "414" لإسماعيل بويش و"نو أوردر إن ذ أوردر" لسيف الدين بودبوز وكذا أفلام وثائقية قصيرة كـ "حزام الشرف" لعمار نابي، وهذا على جوائز "أفضل فيلم روائي" و"أفضل فيلم وثائقي" وأفضل فيلم تحريك" و"أفضل فيلم مدارس".

وستعرف هذه الدورة مشاركة 51 فيلما قصيرا من 23 بلدا على غرار فلسطين وسوريا والسينغال وتركيا وروسيا وإيطاليا وكندا وسنغافورة وكازاخستان وإيران وجنوب افريقيا.

تأسس مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي بتونس، الذي ينظمه المركز الوطني التونسي للسينما والصورة وسينماتيك تونس بالتعاون مع جمعية محلية، في 2016 وهو بمثابة "فضاء لعرض الأفلام القصيرة من تونس وخارجها" و"تسهيل التعاون بين مختلف السينمائيين المشاركين".