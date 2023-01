Neige: plusieurs route fermées à Bouira et Tizi Ouzou

Le Centre d’information et de coordination du trafic routier de la Gendarmerie Nationale a indiqué samedi dans une mise à jour via sa page "Tariki" que la météo qu’ont connu plusieurs wilayas du nord a causé la fermeture de certains axes routiers, et a appelé les usagers de la route à conduire prudemment pour éviter les dérapages et les accidents de la circulation.