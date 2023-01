« Notre objectif est de terminer premier de cette poule »

La sélection nationale de football A’ a assuré sa qualification aux quarts de finale du championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux qui prendra fin le 4 février prochain.

Les « verts » se retrouvent en tête du classement avec six points après avoir battu la Libye et l’Ethiopie au score de 1/0. Deux buts signés par l’attaquant de l’USMA Aymen Mahious.

Les amis du défenseur Chouaib Kedad aspirent de réaliser une troisième victoire afin de terminer la première phase avec une note complète en battant le Mozambique cette soirée à partir de 20h au stade « Nelson Mandela » à Baraki à Alger.

Dans ce cadre Bougherra a déclaré : « Certes, on est qualifié, mais on prend chaque match comme une finale, l’objectif est clair : continuer de gagner et terminer premier de cette poule. Les joueurs ont bien récupérés, et sont prêts à aider l’équipe. J’ai la chance d’avoir un groupe élargi et prêt à commencer n’importe quel match».

Il est à noter que Chouaib Debbih et Ayoub Abdellaoui seront forfaits de ce match suite à leur blessure.