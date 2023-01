Neige: plusieurs route fermées

La gendarmerie nationale a indiqué dimanche que certains axes routiers avaient été fermées en raison de la neige et de fortes pluies.

Ces services ont précisé sur leur page "Tariki » Route Nationale 15 reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou au niveau de la commune d’Iferhounen, était fermée en raison de l’accumulation de neige, tout comme la route départementale 253 reliant les Bajaia et Tizi Ouzou au niveau de la commune d’Iferhounen.

La RN30 au niveau d’Iboudraren, la RN33 au niveau de la commune de Boumehdi, la RN 15 reliant les communes d’Aghbalou Bouira et Iferhounen à Tizi Ouzou et la RN30 reliant Bouira à Tizi Ouzou sont également fermée.

Au niveau de la wilaya de Jijel, l’accumulation de neige a conduit à la fermeture de la route départementale A135, la liaison entre Jijel et Mila et l’A137, la liaison entre les communes de Salma Ben Ziada et Texenna.