فتح تصريح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حول توجيه آخر إنذار في ما يتعلق باستقطاب الأموال الموجودة في السوق السوداء وضخها بالبنوك، مجال التأويل والتكهنات واسعا وطرح عدة تساؤلات وفرضيات بخصوص الخيارات التي قد تلجأ إليها السلطات بعد هذه "الفرصة الأخيرة". وذهبت القراءات العديدة من المراقبين والمختصين في عالم المال والأعمال إلى أن الخيارات المتبقية للسلطات لاستقطاب الكتلة النقدية التي تتحرك خارج المدارات المصرفية والبنكية الرسمية وخارج الرقابة ومعرفة الأصول شبه منعدمة...