السفارة الأمريكية تعلق على زيارة مساعدة كاتب الدولة

قالت السفارة الامريكية في منشور على صفتها الرسمية انه ''كان من دواعي سرور السفيرة أوبن أن ترحب بميشيل ج. سيسون ، مساعدة سكرتير مكتب شؤون المنظمات الدولية في الجزائر ، التي جاءت هنا لدعم التعاون الجزائري الأمريكي الحالي في الشؤون متعددة الأطراف''.

و تابع البيان "أجرت السفيرة أوبن ومساعدة وزير الخارجية سيسون مناقشة مثمرة مع وزارة الخارجية الجزائرية حول الأولويات المشتركة عبر منظومة الأمم المتحدة والنهوض بحقوق الإنسان ، حيث تنضم الجزائر إلى الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة''.

و اضاف '' كما التقت السفيرة أوبن ومساعدة وزيرة الخارجية سيسون بوزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد حيث شددا على أهمية حقوق الإنسان كأهداف للجزائر حيث تبدأ ولايتها التي تبلغ ثلاث سنوات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة''.

استمتعت مساعدة وزير الخارجية سيسون -حسب ذات المصدر- بجمال القصبة الجزائرية والنكهات المحلية اللذيذة.

و كان اجتماعها الأخير قبل مغادرتها البلاد مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، أين قامت بمناقشة الشراكة الجزائرية الأمريكية مؤكدة على أهمية حقوق الإنسان مع بدء الجزائر فترة عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.