ميلوني في الجزائر والحسرة في إسبانيا

استطاعت الجزائر تعزيز علاقات قوية مع ثلاث دول محورية في الاتحاد الأوروبي، هي إيطاليا، فرنسا وألمانيا، من خلال عقود واتفاقيات جديدة تخص مجالات الطاقة والهيدروجين الأخضر والشراكة الاقتصادية، بينما خرجت إسبانيا من هذه المعادلة فارغة اليدين، ما جعل بعض وسائل الإعلام الإسبانية تعترف بأن تغير مواقف مدريد من قضية الصحراء الغربية وراء جعل "إيطاليا المحور الأوروبي العظيم للغاز" على حساب إسبانيا.

راقب الإسبانيون زيارة ميلوني إلى الجزائر بدقة شديدة وكأنها زيارة تخص مدريد وليس الجزائر، حيث تم وضع كل الاتفاقيات الموقعة بين الجزائر وروما تحت المجهر، وكانت النتيجة المتوصل إليها أن إسبانيا في كل الحالات والأحوال هي المتضرر الأكبر من هذا التقارب الذي بدأه رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي وعززته جورجيا ميلوني مع الجزائر خلال زيارتها الأخيرة.

ورغم محاولة الصحف الإسبانية تمنية نفسها بأن إيطاليا قيود البنى التحتية لإعادة تحويل الغاز إلى غاز مقارنة بإسبانيا، غير أنها تعترف بأن اتفاق روما والجزائر على بناء خط أنابيب غاز سيجعل ليس فقط إيطاليا أول زبون للجزائر، بل سيجعل إيطاليا في وقت قصير "توزع الطاقة في كل أوروبا".

هذه القفزة التي حققتها إيطاليا، حسب تحليل الصحف الإسبانية، ستكون على حساب تقهقر مكانة إسبانيا التي ستفقد أسبقيتها، وهي التي لعبت لسنوات على حبل كونها تمثل قاعدة مركزية للطاقة في أوروبا. وتزداد الصدمة شدة، مثلما لمحت إليه نفس المصادر الإسبانية، أن حكومة بيدرو سانشيز لا تتوقع في الوقت الحالي بوادر الحل للأزمة التي تسببت فيها مع الجزائر.

إذ في الوقت الذي ما زال رئيس الحكومة الإسبانية ينتظر ردا منذ عام تقريبا عن رغبته في زيارة الجزائر، كتبت إحدى الصحف الإسبانية أن "الجزائر تبدأ العام الجديد على نفس نموذج عام 2022: تعزيز علاقاتها مع القوى الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا – في إشارة إلى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر وبرمجة زيارة الرئيس تبون إلى فرنسا شهر ماي المقبل، ما يعني أن إسبانيا خرجت كليا وسقطت من الحسابات، مع ما لذلك من تداعيات اقتصادية وتجارية وإستراتيجية على وضع حكومة مدريد.

وتكفي الإشارة في هذا الصدد، حسب وزارة التجارة الإسبانية، إلى أن الصادرات إلى الجزائر بلغت ذروتها عند 138 مليون أورو بين جوان وسبتمبر الفارط، مقارنة بـ625 مليون خلال نفس الفترة من عام 2021، ما يعني خسارة لإسبانيا قدرها 487 مليون أورو في أربعة أشهر فقط. يحدث هذا رغم أن الجزائر بقيت وفية لالتزاماتها لعقود الغاز مع إسبانيا، حيث واصلت ضخ الطاقة عبر الأنبوب الرابط بين البلدين.

فكيف كانت ستكون خسارة إسبانيا لو قررت الجزائر معاقبة مدريد، مثلما فعلته روسيا مع بعض الدول الأوروبية من خلال أنبوب نورستريم؟ بالنسبة للصحف الإسبانية فإن الأنبوب الجديد، الذي سيربط ميناء كودييت دراوش الجزائري بسردينيا بخط أنابيب غاز بحري بطول 284 كيلومتر، سوف يعمل على زيادة مبيعات الغاز إلى إيطاليا التي تعد بالفعل أول مشتر أوروبي للغاز الجزائري ولكن أيضا للهيدروجين والأمونيا والكهرباء، ما من شأنه في وقت قصير أن يجعل "إيطاليا توزع الطاقة في كل أوروبا"، وهي صدمة أخرى لحكومة مدريد.