Alger et Washington œuvrent à éviter le point de non-retour

Les relations entre l’Algérie et les Etats-Unis ne sont pas au beau fixe, notamment sur des questions d’ordre régional et international, mais aucun des deux pays ne veut qu’elles soient rompues, considérant que l’axe Alger-Washington comme une sorte d’équilibre.

C’est le constat qu’a fait le politologue américain Gregory Aftandilian dans un article publié dans le Centre arabe de Washignton D.C.

Selon le politologue américain, les États-Unis et l’Algérie ne souhaitent pas voir leurs relations se détériorer davantage, car les deux pays bénéficient d’une coopération antiterroriste, ainsi que de la coopération politique et économique limitée qu’ils ont développées ces dernières années.

Gregory Aftandilian évoque les multiples délégations de sécurité américaines se sont rendues en Algérie au cours de l’année écoulée, notamment, la mission dirigée par Brett McGurk, le coordinateur du Conseil de sécurité nationale des États-Unis pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Cette dernière a été suivie par celle du sous-secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires africaines, Chidi Blyden qui a mis en valeur le dialogue militaire conjoint américano-algérien, en plus de la délégation conduite par le secrétaire d’État Blinken.

Ces efforts des responsables américains ont été importants pour empêcher que les relations américano-algériennes ne se détériorent davantage à la suite des positions américaines sur les questions du Sahara occidental et de la Russie.