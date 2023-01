Covid-19: Bilan des dernières 24h

Six nouveaux cas de contamination à la Covid-19 ont été recensés au cours des dernières 24 heures, a indiqué ce lundi, le ministère de la santé et de la réforme hospitalière dans son bilan quotidien.

Aucun décès suite aux complications liées à la pandémie n'a été déploré durant la même période.

Par ailleurs, deux patients ont été guéris et aucun patient ne se trouve, actuellement, aux soins intensifs.

Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 271382 cas, celui des décès demeure inchangé (6881 cas), alors que le nombre total des patients guéris s'élève désormais à 182.745 cas, précise la même source.