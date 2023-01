Les Fennecs écrasent le Niger et passent en finale

La sélection nationale de football A' a écrasé son homologue nigériane, ce mardi, au stade de Hadfi Miloud à Oran, au score de 5/0, dans le cadre de la demie-finale du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux CHAN-2022.

L’équipe de Madjid Bougherra a ouvert le score dés la 15e minute sur balle arrêtée exploitée de la tête par Ayoub Abdellaoui suite à une mauvaise interception du gardien nigérien Mahamadou Djibrilla.

Les Fennecs vont faire le break dix minutes plus tard sur une superbe frappe en lucarne de l’inévitable Aymen Mahious sur une passe lumineuse de Zakaria Draoui. L’avant-centre de l’USM Alger s’est offert le doublé peu après sur une tête rageuse après un coup franc botté par Youcef Laouafi (34e).

Avec ses 4e et 5e réalisations du tournoi, Mahious prend seul la tête au classement des meilleurs buteurs du CHAN 2022.

L’Algérie a ajouté un quatrième but juste avant la pause signé le défenseur du Mena Abdoulay Boureima Katkoré contre son camp après un corner de Laouaoui (45e).

Bayzid a, enfin, inscrit le 5ème but de la rencontre qui a été confirmé par le VAR à la 84ème minute de la rencontre.